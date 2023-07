André Bruno é campeão de simples e duplas Cosat em Montevidéu, no Uruguai

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 13:28 Compartilhe

André Bruno, atleta da Carlos Omaki Tênis, de São Paulo, conquistou, neste sábado, o título da etapa de Montevidéu, no Uruguai, do circuito Cosat, da América do Sul, na categoria 14 anos.

Ele superou na final o uruguaio Tomas Zurmendi por 6/2 6/1 na decisão. André também levou o título de duplas ao lado de Francisco Mentz marcando 6/3 2/6 10/7 sobre os brasileiros Fernandes Gustavo e Filippo Ribeiro.

O torneio Carrasco Bowl foi disputado no tradicional clube Carrasco na capital uruguaia.

O atleta foi acompanhado no evento por Carlos Omaki e a também treinadora Marina Danzini. A Carlos Omaki Tênis tem a parceria com a Joma.