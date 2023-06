André Baran vai às oitavas em casa em Uberlândia (MG)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 10:19 Compartilhe

André Baran, número cinco do mundo, estreou com vitória na noite desta quinta-feira no BT 400 de Uberlândia (MG), evento com premiação de US$ 35 mil e 420 pontos no ranking.

Ele e o russo Nikita Burmakin derrotaram a dupla de Hugo Russo e Gabriel Santos por 6/0 7/6 (7/5): “Jogo duro, mais uma vez primeira rodada pegando eles. Primeiro set fomos muito bem, mas no segundo eles mudaram a estratégia, mas ficamos no jogo e conseguir vencer no tie-break… Vamos em frente”, disse Baran que é de Brusque (SC), mas vive em Uberlândia.

“Um torneio muito, muito legal e especial. É sempre muito bom jogar em casa. Segundo ano consecutivo que temos o BT 400 aqui. Vamos com tudo em busca de mais um título na temporada”, afirma Baran, que no ano passado foi vice-campeão em Uberlândia ao lado de Nikita.

Campeões no Sand Series de Brasília na semana passada, eles enfrentam a dupla de Felipe Poffo e Natã Porte na tarde desta sexta-feira por vaga nas quartas de final.