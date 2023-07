André Baran será porta-bandeira do Brasil nos Jogos Sul-Americanos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 21:40 Compartilhe

O catarinense André Baran, número 1 do Brasil e terceiro do ranking mundial, faz sua estreia nos Jogos Sul-Americanos de Praia. A competição multiesportiva terá sua quinta edição, em Santa Marta, na Colômbia, agora em 2023, com 14 esportes. E o Beach Tennis é um deles, com jogos entre este sábado (15) e a terça-feira (18). Baran disputa o torneio pela primeira vez, integrando o Time Brasil BRB. Os brasileiros buscam o terceiro título nos Jogos. Foram campeões em 2014, na Venezuela, e em 2019, na Argentina.

Como atleta da seleção brasileira, Baran acumula alguns títulos junto ao Time Brasil: tricampeão pan-americano, bicampeão mundial por equipes, medalhista de ouro e prata nos Jogos Mundiais de Praia – ANOC World Games, entre outros.

“Muito feliz e honrado em ter a oportunidade de representar nosso País mais uma vez. Esperamos por excelentes resultados e vamos dar o nosso melhor em busca deles. Contamos com a energia e a torcida de todos os brasileiros”, afirma Baran, que tem o patrocínio da Havan, Praia Clube, Azambuja Mais, Qualicoco, Alto Giro, Grupo Urca, Oakley e Shark.

Em Santa Marta, o catarinense foi escolhido como porta-bandeira do Brasil, ao lado de Renata Santiago, do beach handball, na Cerimônia de Abertura dos Jogos, marcada para esta sexta-feira (14), às 21h (horário de Brasília).

No masculino, o Time Brasil BRB terá, além de Baran, Allan Oliveira (10º no ranking) e Daniel Mola (16º). No feminino, Sophia Chow (6ª), Vitoria Marchezini (8ª) e Julia Nogueira (13ª). Os jogos do Beach Tennis terão transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil – www.canalolimpicodobrasil.com.br.

Estarão presentes 11 países no Parque Multideportivo El Rodadero. Além do Brasil, Argentina, Aruba, Bolívia, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela participam do torneio em Santa Marta, com um total de 58 atletas.



Circuito com Nikita – Depois da competição na Colômbia, André Baran volta a jogar no circuito da ITF (International Tennis Federation), com seu parceiro, o russo Nikita Burmakin – quarto do mundo. Eles disputam o Sand Series de Parnu, na Estônia, entre os dias 21 e 23 deste mês, primeiro de uma série de torneios na Europa. Os dois comemoraram dois títulos seguidos em junho: no Sand Series Brasília e no BT 400 de Uberlândia.