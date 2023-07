André Baran inicia disputa do Sand Series de Parnu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 15:11 Compartilhe

Da Colômbia para a Estônia. Depois de disputar os Jogos Sul-Americanos de Praia pela seleção brasileira, o catarinense André Baran volta a jogar no circuito mundial. O próximo torneio, válido pelo calendário da ITF (International Tennis Federation) de Beach Tennis será o Sand Series de Parnu, entre esta sexta-feira (21) e domingo (23).

Baran, número 1 do País e terceiro do ranking mundial, seguiu direto de Santa Marta para Parnu, levando na bagagem as duas medalhas de ouro conquistadas com o Time Brasil – na dupla mista com Vitória Marchezini e na dupla masculina com Allan Oliveira.

Baran volta a jogar com seu parceiro, o russo Nikita Burmakin – quarto do mundo. Já em Parnu, iniciam os treinos antes da estreia no torneio, que terá premiação de 50 mil dólares. A dupla busca mais um título de Sand Series, considerado o Grand Slam do Beach Tennis – campeões este ano em Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF).

“Os Jogos Sul-Americanos foram sensacionais, o Time Brasil teve excelentes resultados, é sempre uma honra vestir a camisa da seleção brasileira. Agora, o foco volta para os torneios ITF e já estou chegando em Parnu, na Estônia, para encontrar o Nikita e treinar, porque o torneio começa na sexta-feira”, afirma Baran, que tem o patrocínio da Havan, Praia Clube, Azambuja Mais, Qualicoco, Alto Giro, Grupo Urca, Oakley e Shark.

A estreia será na madrugada desta sexta-feira (21), por volta de 5h (horário de Brasília), diante da dupla da Estônia formada por Ragnar Jung e Ivan Sepp.

Depois do Sand Series de Parnu, Baran e Nikita seguem para a França, para a disputa do BT 400 St Georges de Didonne, entre os dias 27 e 29 deste mês. Já em agosto, está programado o Sand Series Saarlouis Classic, na Alemanha, de 18 a 20.