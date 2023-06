André Baran é campeão com Burmakin do Sand Series de Brasília

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 22:38 Compartilhe

Número cinco do mundo, o catarinense André Baran conquistou, na noite deste sábado, o título do Sand Series Decathlon de Brasília, um dos Grand Slams do Beach Tennis, com premiação de US$ 50 mil.

Baran e o russo Nikita Burmakin, sexto colocado, derrotaram na final a segunda melhor dupla do mundo do francês Nicolas Gianotti e do italiano Mattia Spoto por 2 sets a 1 de virada com parciais de 5/7 6/3 10/7. Este é o 23º título da carreira de Baran e o quarto do brasileiro este ano onde venceram o Sand Series de Ribeirão Preto (SP) e o BT 400 de Abu Dhabi. nos Emirados Árabes. Esta é a quinta conquista da dupla junta.

