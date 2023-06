Anderson Águia conquista troféu de prata no Desafio de Futvôlei Bruxo10

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:42 Compartilhe

O tetra campeão mundial, Anderson Águia, com seus 41 anos de idade, ainda continua dando trabalho para os melhores da atualidade. A competição que levou o nome de Desafio de Futvôlei Bruxo10 reuniu os melhores atletas do Ranking da Liga Brasileira de Futevôlei – LBF, das modalidades masculina e feminina em uma competição especial neste final de semana em São Paulo.

Totalizando dez duplas participantes, o multicampeão Anderson Águia e sua dupla, Fabricio Brisa, que defende a posição de 1º do ranking no Brasil, saíram vice-campeões do torneio idealizado por Ronaldinho Gaúcho.

– É extremamente gratificante poder participar deste tipo de evento, contra os maiores do futevôlei na atualidade. Não só pelo troféu, mas ver este esporte estando onde está e sendo reconhecido mundialmente é a verdadeira vitória pra mim – declara Anderson.

Além da categoria masculina, Anderson participou do desafio da categoria Lendas. Ao lado de Ronaldinho, a dupla derrotou Belo e Djalminha por 2 sets a 0, com parciais de 18 a 16 e 18 a 14.

– Foi muito divertido poder dividir a areia com esses craques. O Ronaldinho é meu amigo e espero que este seja o primeiro de muitos desafios do “Bruxo10”. Seja jogando junto ou contra, quem ganha é o esporte.

E MAIS: