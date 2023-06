Ancelotti fecha acordo com a CBF para treinar a Seleção e já tem primeiro planejamento feito

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 13:40 Compartilhe

Carlo Ancelotti tem acordo verbal firmado com a Confederação Brasileira de Futebol para assumir a Seleção Brasileira em 2024. Como tem contrato com o Real Madrid (ESP), ele não pode assinar com a CBF antes do semestre que antecede o fim do seu vínculo com o clube merengue, que se encerra no meio da próxima temporada, mas terá uma pessoa da sua confiança neste período de ‘transição’.

A tendência é que esse profissional ocupe até mesmo uma função ‘superior’ a de Ancelotti. Discute-se a contratação de um coordenador indicado pelo técnico. Amigo pessoal de Carlo, Paulo Roberto Falcão, que atualmente coordenador de esportes do Santos, é um dos cotados para assumir a função. Ídolo da Seleção Brasileira na década de 80 e treinador da Amarelinha em 1990, ele é visto com alguém com credenciais e alinhada com o treinador encaminhado. No entanto, ele não foi contatado até o momento pela entidade máxima do futebol brasileiro.

+ Veja a repercussão internacional da vitória da Seleção Brasileira e sua “goleada contra o racismo”Companheiros no Roma enquanto jogadores, Falcão e Ancelotti se reencontraram no ano passado, enquanto o brasileiro fazia um intercâmbio profissional na Europa (Foto: Divulgação)

Conforme publicado pelo Lance! no último dia 14 de junho, a Seleção já trabalhava a possibilidade de ter um ‘tapa buraco’ no período que antecede a chegada do treinador italiano e que isso seria discutido nas reuniões que estavam sendo programadas nos dia seguintes. E elas ocorreram com a presença do estafe de Carlo Ancelotti, que demonstrou animação e encaminhou o que será o primeiro trabalho dele em seleções na carreira.

Ramon Menezes, técnico das categorias de base do Brasil e que tem dirigido a seleção principal interinamente, também deve fazer parte desta comissão provisória da Amarelinha. Será ele, inclusive, quem comandará a equipe nos seis primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Até o fim deste mês, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, dará um pronunciamento onde é esperado o anúncio sobre quem será a pessoa de confiança de Ancelotti que integrará a equipe técnica da Seleção Brasileira e a função que ela ocupará. O treinador, por sua vez, não poderá ser anunciado por questões contratuais que ele possui com o Real Madrid. Ancelotti só poderá ter o seu nome vinculado à Amarelinha de forma oficial a partir de janeiro, pois estará a um semestre de encerrar o seu acordo com o clube espanhol. Existe a chance dele assumir o Brasil logo no início do ano, mas a tendência é que ele só faça isso após o fim do seu contrato com o Real, em junho de 2024.

