Ancelotti evita falar sobre Seleção Brasileira e confirma permanência no Real Madrid: ‘Nunca vou falar do Brasil’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 16:13 Compartilhe

A pré-temporada para os clubes europeus já começou e o Real Madrid está nos Estados Unidos para participar de um torneio com outros gigantes. O treinador Carlo Ancelotti falou com a imprensa antes do treino e, perguntado sobre a Seleção Brasileira, o italiano foi direto e terminou de vez com as dúvidas.

– Nunca vou falar do Brasil, do que vai acontecer. Sou treinador do Real Madrid e vou ficar. Não vou mais falar desse assunto. Tenho um contrato e vou cumpri-lo. Renovar? Não tenho pressa, tenho total confiança neste clube, vamos ver o que acontece nesta temporada – disse.

+ Arsenal no topo! Saiba os 25 clubes com os elencos mais valiosos do mundo

Ancelotti tem contrato com o Merengue até junho de 2024, mas tem intenção de estender o vínculo. A Seleção Brasileira espera pelo treinador italiano e, durante este período, terá Fernando Diniz, do Fluminense, como técnico interino.

Outro tema que ronda as instalações do Real Madrid é sobre chegada e saída de jogadores. Na atual janela de transferências, o clube contratou grandes promessas do futebol mundial, mas também viu Karim Benzema, um dos destaques, deixar a Europa rumo à Arábia Saudita.

– Muito feliz com o que chegou. Eles vão nos ajudar e trazer qualidade ao elenco. O modelo melhorou. Quero tentar algo novo com base nesse princípio, ver no que dá, e se não der certo, sempre temos o velho sistema que tanto nos deu no passado – disse.

+ Manchester United anuncia contratação do goleiro Onana, vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão

Quando se fala sobre reforços no Santiago Bernabéu, automaticamente o nome de Kylian Mbappé surge. O francês é o grande desejo do Real Madrid, assim como o jogador já declarou ter o sonho de jogar no clube espanhol. Ancelotti evitou falar sobre o atacante e reforçou o elenco qualificado de jovens jogadores.

– Nunca falei de jogadores que não estão no Real Madrid. Posso falar de Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, que voltou muito bem do Milan, mais forte e completo. Falar de jogadores que não estão aqui não me parece certo.

O Real Madrid entra em campo pelo torneio de pré-temporada neste domingo (23), a partir das 23h (de Brasília), contra o Milan. A sequência será com Manchester United, Barcelona e Juventus.