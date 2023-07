Ancelotti analisa segundo amistoso do Real Madrid e destaca qualidade das novas contratações Bellingham e Joselu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 17:16 Compartilhe

A pré-temporada do Real Madrid, em viagem aos Estados Unidos junto a outros clubes europeus, já está sendo positiva. Até o momento, fora dois jogos e duas vitórias, contra Milan e Manchester United, por 3 a 2 e 2 a 0, respectivamente. O desempenho em campo foi elogiado por Ancelotti, que garantiu estar com o elenco completo.

– Fizemos uma boa exibição, principalmente no primeiro tempo. Jogamos bem e defendemos bem. O segundo tempo foi mais controlado, com boa abordagem e comprometimento. Nosso time tem muita qualidade física e técnica. O elenco é muito bom e melhorou com as novas contratações. Estamos completos – destacou.

– Não temos egos na equipe e isso torna muito fácil gerir o balneário. A equipa está em boa forma, o ambiente é bom e estamos motivados. Queremos trabalhar bem para começar a temporada bem – completou.

A vitória contra os ingleses na noite desta quarta-feira (26) foi garantida nos pés de Bellingham e Joselu, novas contratações. O meio-campista e o atacante marcaram dois golaços, de cobertura e bicicleta, respectivamente, e a adaptação ao time foi elogiada pelo técnico italiano.

– O gol de Bellingham demonstra a sua qualidade. Ele chega da segunda linha na hora certa. Você não vê gols como o de Joselu com muita frequência. Ele não precisa de nenhuma confiança porque mostramos confiança nele ao contratá-lo. Sabemos o que ele pode contribuir, e é isso. Ele é um ótimo finalizador na área e perde muito bem a marcação na trave. Ele teve três ou quatro chances de marcar hoje.

O terceiro amistoso do Real Madrid nesta pré-temporada será neste sábado (29), contra o Barcelona, às 18h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.