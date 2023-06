Analista da NBA cai em notícia falsa sobre jogador do Warriors

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:22 Compartilhe

O polêmico analista da NBA, Kendrick Perkins, caiu em uma notícia falsa sobre o jovem jogador do Golden State Warriors, Jonathan Kuminga. Na terça-feira (20), o comentarista da ESPN falou, durante participação no programa Sports Center sobre o ganho de altura do atleta de 20 anos.

“Pelos relatórios, estou ouvindo que Jonathan Kuminga está agora com 2.18 metros de altura. O garoto tem melhorado a cada temporada”, comentou Perkins.

O analista da NBA viu a notícia falsa sobre o jogador do Warriors em uma publicação no Twitter. Nela, um usuário afirmou que Kuminga tinha crescido de 2.01 metros para 2.13 através de uma fala do novato Moses Moody. No mesmo post, Andre Iguodala comentou, de forma irônica, que via seu companheiro com 2.18 metros.

Então, Perkins divulgou a suposta informação no tradicional noticiário da ESPN. No entanto, a verdadeira altura de Kuminga é 2.03 metros, de acordo com o site Basketball Reference.

Para dar mais “embasamento” à notícia falsa, uma página de fãs do congolês fez uma montagem onde o ala aparece ao lado de Jordan Poole. Sob edição, Kuminga parece muito mais alto que o ex-armador do Warriors.

Esse conjunto de memes, então, fez com que o ex-jogador da NBA confiasse na informação. Mas, ao descobrir o erro, se retratou e culpou o Twitter pela fake news. "Eu odeio esse maldito aplicativo", com três emojis de choro e riso.

Vale lembrar, aliás, que não é a primeira vez que Perkins precisou lidar com informações falsas. No ano passado, um perfil de sátiras no Twitter publicou que James Harden e Kyrie Irving teriam brigado em um treino do Brooklyn Nets. Mas era apenas uma brincadeira. O analista, então, acreditou e compartilhou isso em uma participação na ESPN.

Da mesma forma, seu companheiro de bancada, Stephen A. Smith, também caiu na “brincadeira”. O comentarista, além disso, acreditou em outro boato, do mesmo perfil, sobre LeBron James convencer Tom Brady a se aposentar.

Jonathan Kuminga

O jogador do Warriors não cresceu. Aliás, após um bom ano de estreia na NBA, acreditava-se que ele poderia se desenvolver ainda mais em 2022/23. No entanto, o congolês não teve o espaço esperado no time de Steve Kerr.

Kuminga ganhou mais minutos, mas não elevou suas médias. Afinal, ele passou de 6.9 minutos em quadra no primeiro ano, para 20.8 no segundo. Por outro lado, nos playoffs, foi pouco utilizado na rotação do Golden State. Como comparativo, teve menos tempo de jogo na pós-temporada do que na sua campanha de calouro, quando foi campeão.

Como resultado, ele mostrou insatisfação com o pouco espaço conquistado no time de Kerr. Os poucos minutos na pós-temporada, então, ocasionaram em uma reunião entre seus representantes e a direção do Warriors, segundo Shams Charania, do site The Athletic.

Segundo Charania, existe uma certa tensão entre as partes. Seu agente quer saber se ele faz parte do projeto, além de uma mudança em sua condição. O repórter aponta que, caso Jonathan Kuminga não for titular ou se tornar parte da rotação principal, ele vai pedir troca no Warriors