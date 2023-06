ANÁLISE: Vasco supera dificuldades, volta a vencer e apenas isso importava contra o Cuiabá

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Vasco não fez um grande jogo contra o Cuiabá, mas isso pouco importa no atual momento do time. Era preciso vencer a todo custo e o objetivo foi cumprido, com a vitória por 1 a 0, gol de Jair, em cobrança de pênalti,

O cenário era totalmente adverso. Técnico interino no comando, fora de São Januário e sem o apoio do seu torcedor. No entanto, essas dificuldades se transformaram em pontos determinantes para que o Vasco conquistasse o resultado positivo.

Diferentemente do que ocorreu contra o Goiás, o Vasco conseguiu manter o nível de atuação no segundo tempo. Possivelmente, a atmosfera de São Januário, com um 0 a 0 no placar, causaria uma ansiedade no torcedor e fatalmente impactaria nos jogadores, como aconteceu na última quinta-feira.

A presença de William Batista na área técnica deu um novo ânimo aos jogadores, já que a todo momento, o técnico orientou a equipe. O treinador interino também mostrou coragem e mandou a campo um time bastante ofensivo, rompendo com as convicções de Maurício Barbieri, que no último jogo escalou três volantes.

Contra o Cuiabá, o Vasco entrou em campo com quatro atacantes, Gabriel Pec, Alex Teixeira, Figueiredo e Rayan, além de dois volantes, Jair e Marlon Gomes, que não tem por característica jogar plantado na frente da área.

O Vasco buscou trocar passes e até conseguiu envolver o Cuiabá em alguns momentos, realizando boas jogadas coletivas. Os cruzamentos, uma peculariedade do time de Barbieri, caíram drasticamente. Foram apenas 11 durante todo o jogo.

Ainda falta muito campeonato, mas também falta muito ao Vasco, que está sem técnico e sem reforços de peso. Domingo que vem tem clássico com o Botafogo, líder do Brasileirão, no Nilton Santos, último jogo antes da abertura da janela de transferências, que abre dia 3 de julho.