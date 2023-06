ANÁLISE: Sólidos pilares do Botafogo mostram que o trabalho está no caminho da consagração

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 6:00 Compartilhe

A “final antecipada” contra o Palmeiras mostrou que o Botafogo pode e deve almejar voos mais altos na temporada. A torcida cantam que “seremos campeões”. É cedo para pensar em título, tendo em vista que o Brasileirão está apenas na 12ª rodada? Sim. Mas a equipe mostrou que está no caminho da consagração.

Tudo isso muito por conta de Luís Castro. Se antes pediam a saída do técnico português, hoje o desejo pelo “fico” é unanimidade. Vale lembrar que o treinador tem, em mãos, uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Contra o Palmeiras, o Botafogo “sofreu”. O time suportou a pressão do adversário, soube aproveitar as poucas oportunidades e por muito pouco não ampliou o placar. Além disso, contou com um elemento que também é bom para ser campeão: a sorte. O meia Raphael Veiga teve a chance de empatar de pênalti e desperdiçou a cobrança.

Em entrevista coletiva, Luís Castro foi questionado sobre a goleada sofrida no ano passado. O técnico do Botafogo foi cauteloso e por não saber “onde vai desaguar o trabalho”. E este discurso se encaixa perfeitamente no momento da equipe, que passou por processos até chegar neste momento vitorioso.

– Constroem-se (casas) a partir das suas fundações, de seus pilares. Quando eles estão bem sedimentados, aí começamos a construir. Algumas vezes vão dar em trabalhos interessantes. Não estou dizendo que é o caso do Botafogo deste ano. Não sabemos onde vai desaguar o trabalho, porque o campeonato tem 12 rodadas, não estamos na 36ª. Há muito caminho a percorrer – disse o comandante alvinegro.

Na próxima rodada, o Botafogo fará um clássico. O rival é o Vasco, que está na penúltima colocação do Brasileirão. Mas antes, o Alvinegro entra em campo pela Sul-Americana. O adversário é o Magallanes, do Chile, às 21h desta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos.