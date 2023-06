ANÁLISE: São Paulo peca nas finalizações e perde para o Cruzeiro sem sofrer chute ao gol

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 para o Cruzeiro na noite do último sábado (24), com gol contra anotado pelo lateral Rafinha logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Apesar da derrota, a atuação do Tricolor não foi ruim, tirando os dez minutos iniciais da partida, período, inclusive, que saiu o gol da Raposa em Belo Horizonte. Dorival júnior promoveu algumas mudanças em relação ao time titular que venceu o Athletico na última rodada.

Sem Gabriel Neves, suspenso, Méndez ganhou a vaga de titular inédita até aqui com o treinador. Além disso, Luciano foi sacado para a entrada de Alisson, fazendo a função de armador atrás do centroavante Calleri. O esquema 4-2-3-1 foi mantido, com Méndez fazendo uma dupla de volantes com Pablo Maia, um trio formado por Wellington Rato na direita, Nestor na esquerda e Alisson no centro, tentando municiar Calleri, centroavante fixo como pivô.

ATUAÇÕES: Ataque perde chances, e Rafinha marca contra em derrota do São Paulo pelo Brasileirão

O sistema ofensivo do Tricolor até foi bem, parando muitas vezes no goleiro Rafael Cabral, que fez grande partida. Porém, o que se viu foi um São Paulo sem muita criatividade, abusando dos cruzamentos na área. Foram 22 bolas alçadas na área, buscando desvio de Calleri ou algum atacante. No entanto, somente sete delas (32%), foram certas, segundo dados do ‘Sofascore’. Isso dificultou muito a criação, já que as triangulações eram facilmente bloqueadas pela defesa cruzeirense. Quando tinha a chance dde finalizar, o São Paulo nâo concluía bem. Foram 14, com oito na diração do gol.

Apesar da derrota, pode-se dizer que o sistema defensivo funcionou, tendo somente o ‘apagão’ que resultou no gol de Rafinha, contra, em mais um tento sofrido em bola aérea. No lance, a falta de comunicação entre os defensores e a falha de posicionamento foram vitais. Arboleda e Beraldo ficaram muito juntos, marcando praticamente o mesmo jogador: Gilberto. Com isso, Rafinha ficou na marcação de Filipe Machado, no meio da área, colocando a bola para dentro do gol.

No mais, o Cruzeiro não conseguiu finalizar na meta de Rafael. Tanto que o São Paulo terminou o jogo sem sofrer um chute ao gol. Isso não acontecia desde a Ponte Preta em outubro de 2015 contra o Joinville. Abusando do chuveirinho, o São Paulo até pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio cruzeirense, saindo de Belo Horizonte com a derrota.