ANÁLISE: Pouco efetivo, Corinthians ‘volta ao normal’ e preocupa torcida para o duelo contra o São Paulo

23/07/2023 - 17:51

No sábado (22), o Corinthians segurou o empate em 0 a 0 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas viu uma pausa em sua evolução recente na temporada. Apesar de ampliar a sequência de invencibilidade (cinco partidas) por todas as competições, o Timão apresentou um futebol pouco criativo e deve comemorar o ponto conquistado em Salvador.

Vanderlei Luxemburgo optou pela formação com três zagueiros para iniciar o confronto, esquema que deu certo em alguns momentos da temporada, como na classificação diante do Galo pela Copa do Brasil. Porém, o time mais uma vez encontrou dificuldades na organização ofensiva e pouco atacou com Fábio Santos e Fagner pelos lados do campo, um dos principais trunfos do sistema.

Sem poder contar com Gabriel Moscardo, que se recupera de uma cirurgia no apêndice, Luxa escolheu Giuliano para ser o responsável por iniciar a construção de jogadas da equipe. A princípio, o time ganharia maior qualidade no passe. Entretanto, o resultado visto na primeira etapa foi diferente: sem o domínio da posse de bola, o Corinthians enfrentou sérios problemas de recomposição e viu o adversário dominar as ações na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o ‘pofexô’ alterou o esquema para o tradicional 4-3-3 com as entradas Adson e Ruan Oliveira nas vagas de Fagner e Giuliano. O time apresentou uma leve melhora e pareceu mais organizado em campo, diminuindo o ímpeto ofensivo do Tricolor Baiano. Na fase ofensiva, a equipe do Parque São Jorge apostou nos contra-ataques, mas pouco levou perigo a meta adversária.

FEZ FALTA

Não é novidade para ninguém que o Corinthians depende de Róger Guedes para marcar. Com 20 gols em 39 jogos no ano, o camisa 10 é responsável por aproximadamente 40% dos gols do time na temporada, maior porcentagem entre todos os jogadores do Brasileirão.

Sem poder contar com o atacante, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Atlético-MG, o Timão o terminou a partida com apenas uma finalização em direção ao gol defendido por Marcos.

PREOCUPAÇÃO PARA O MAJESTOSO

Em sua segunda partida com a camisa do Corinthians, Matías Rojas sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo após uma dividida normal com Matheus Bahia, lateral da equipe nordestina. O meia paraguaio até tentou continuar na partida, mas acabou substituído no meio da segunda etapa.

Rojas foi medicado ainda no vestiário da Arena Fonte Nova e passa a ser dúvida para o duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil.

Para o Majestoso, o time já não contará com Gabriel Moscardo, jovem de 17 que passou a dominar o meio de campo da equipe desde que foi promovido ao time principal.

Com diversas dúvidas e de ‘volta ao normal’, o Corinthians chega para o confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil com os mesmos problemas que encontrou ao longo da temporada: dificuldade na criação de jogadas e a falta de poder de fogo para punir os adversários.