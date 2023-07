ANÁLISE: Palmeiras vence sem convencer, mas momento era de ‘ganhar ou ganhar’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 5:52 Compartilhe

A ‘palavra’ que melhor define a reação do palmeirense após o jogo deste sábado (22) é: Ufa!. Com a vitória por 3 a 1 diante do Fortaleza, no Allianz Parque, o Palmeiras finalmente quebrou uma sequência de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e o que isso significa? Significa que independentemente da atuação da equipe, que foi longe de ser convincente, a equipe de Abel Ferreira voltou a somar três pontos em um momento que era de ‘ganhar ou ganhar’.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

O Palmeiras que iniciou a partida não foi o mesmo do segundo tempo. Apesar de ter conseguido abrir o placar com o gol de Richard Ríos, que inclusive contou com a sorte do desvio, deixou de criar e permitiu que o adversário chegasse com perigo muitas vezes. Mesmo com um ataque eficiente, que balançou a rede três vezes, o grande nome do jogo foi Weverton. Ele fez defesas importantíssimas, principalmente na etapa final, sendo o principal responsável por evitar o que poderia se tornar um cenário mais desagradável para o Alviverde.

A queda de rendimento na etapa final e os consequentes contra-ataques perigosos do adversário começaram a fazer com que todos pensassem que mais um resultado negativo viria pela frente, mas foi exatamente nesse momento que o Palmeiras colocou um ponto final nessa sequência ruim. Abel fez algumas mudanças que impactaram positivamente no desempenho da equipe, como a entrada do jovem Luis Guilherme, mas a ‘salvação’ veio justamente com o jogador que também precisava colocar um basta e espantar o jejum de gols: Raphael Veiga.

Por ironia do destino, a última ‘vítima’ de Veiga havia sido coincidentemente o Fortaleza, lá no dia 17 de maio. Desde então, eram 12 jogos sem balançar a rede. Um jogador que sempre teve uma importância indiscutível para o time ficar tanto tempo sem marcar com certeza é um indício de que as coisas não estão andando como deveriam.

+ Abel revela propostas por jogadores do Palmeiras e garante: ‘Nossos reforços estão aqui’

E é exatamente por isso que o gol foi fundamental não só para que o camisa 23 retome sua confiança, mas também toda a equipe do Palmeiras, que sempre contou com a estrela de Raphael Veiga para garantir grandes resultados, seja com seus gols, com suas assistências, ou até simplesmente com a sua presença em campo.

Como ele mesmo disse na zona mista após o jogo, ‘a vitória retomou a confiança’ – uma palavra que ultimamente tem ficado esquecida no cotidiano do palmeirense. Claro que a atuação deste sábado não é suficiente para o Palmeiras finalmente convencer que retomará uma boa fase e, consequentemente, bons resultados, mas é um sinal de que mesmo quando as coisas não parecem que vão funcionar, existe uma ‘luz no fim do túnel’.

Em meio a sondagens de clubes estrangeiros por jogadores do elenco e protestos da torcida contra a diretoria, o resultado desta partida não poderia ter sido outro além da vitória. Os problemas acabaram? Esse provavelmente é o sonho da diretoria alviverde, mas a verdade é que muitas coisas ainda precisam acontecer para que as turbulências sejam minimizadas. Os pedidos por reforços vão continuar, mas junto com eles, o Palmeiras tem que mostrar que a vontade de ganhar também.

+ Veiga confirma propostas a jogadores do Palmeiras, mas nega abalo psicológico: ‘Somos maduros’

Abel Ferreira sempre fala que a equipe tem uma mentalidade vitoriosa e campeã, e é isso que todos esperam na prática: um Palmeiras que vence e convence, apesar dos pesares. A vitória contra o Fortaleza fez o Verdão subir três posições na tabela e, mesmo com um desempenho ainda abaixo e com muitos pontos carentes de melhorias, permitiu ao palmeirense comemorar um triunfo no Brasileirão depois de cinco rodadas.