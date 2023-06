ANÁLISE: Misto do São Paulo dá conta do recado, mas ‘acaso’ diminui brilho da vitória

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O São Paulo apostou numa equipe mista e venceu o Tigre (ARG), por 2 a 0, pela Copa Sul-Ameircana. Dorival Júnior colocou algun jogadores que não vinham tendo muitas oportunidades na equipe titular, como o lateral Nathan, o meio-campista Méndez, além do atacante David. O setor com mais mudanças foi o meio.

O Tricolor foi a campo com três volantes: Pablo Maia, Méndez e Gabriel Neves. O uruguaio ficou encarregado de armar o jogo e fez uma grande partida, distribuindo muito bem as jogadas para os pontas, Marcos Paulo e Luciano. Essa ‘nova’ posição do camisa 10 também foi novidade diante dos argentinos. Dorival montou a linha ofensiva com Luciano na direita, Marcos Paulo na esquerda e David como centroavante.

Jogando em casa, o São Paulo foi dominante do começo ao fim, com bons passes, boas triangulações e variações ofensivas. Nathan e Caio Paulista, os dois laterais, conseguiram apoiar bem. O primeiro, inclusive, chegou pelo menos três vezes na linha de fundo em boas condições de realizar um passe para finalização.

Outro ponto a ser destacado foram as substituições de Dorival, que melhoraram o time. A entrada de Rodriguinho no lugar de Pablo Maia, lesionado, deu mais fluidez ao time. Calleri e Rato, no segundo tempo, também melhoraram o São Paulo, fazendo com que a equipe fosse ainda mais dominante.

O ponto ruim do jogo foi a lesão de Pablo Maia. O volante levou uma dura entrada de Leizza. O argentino foi expulso, enquanto o jogador são-paulino sentia muitas dores e acabou sendo substituído logo depois. Claro que o planejamento da comissão técnica não era perder um jogador importante lesionado em uma partida praticamente ‘definida’, mas é tema para Dorival ficar com uma pulga atrás do orellha com os ‘acasos’.