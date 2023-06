ANÁLISE: Fluminense sai fortalecido da fase de grupos da Libertadores mesmo sem convencer o torcedor

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Fluminense não conseguiu ter um grande desempenho diante do Sporting Cristal, mas conquistou a classificação com direito a liderança do Grupo D. Apesar de algumas vaias ouvidas no Maracanã, o torcedor precisa comemorar o resultado e tem o direito a sonhar com uma longa caminhada na Libertadores.

É lógico que o Tricolor nem de perto apresentou seu melhor desempenho diante da equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes. Tanto o treinador Fernando Diniz quanto o elenco do Flu entendem isso. O discurso de um jogo complicado e com a “cara da Libertadores” foi adotado sem pudor. Mas sempre com a celebração por avançar na primeira colocação no que talvez fosse a chave mais difícil.

O Fluminense não enfrentou a melhor equipe do mundo (longe disso), mas também não encarou a pior. O Sporting Cristal vinha de resultados positivos na competição (sete pontos conquistados em nove disputados). Foi a única equipe que conseguiu vencer o The Strongest na altitude de La Paz e esteve próximo de um triunfo sobre o River Plate, no Peru.

A equipe de Fernando Diniz jogou melhor e poderia ter feito um resultado mais largo caso tivesse mais capricho nas finalizações. Correu alguns poucos riscos e assustou o torcedor em vacilos individuais, embora coletivamente o time tenha se comportado bem e concedido pouquíssimas chances ao adversário.

Na próxima semana, a Conmebol deve realizar o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. E o Fluminense sai fortalecido da fase de grupos. Embora não tenha sido convincente nos últimos três jogos, o Tricolor tem a possibilidade de enfrentar equipes em momentos questionáveis, mas com a vantagem de decidir em casa e com o apoio do torcedor.

Até a manhã desta quarta-feira, Atlético-MG, Atlético Nacional e River Plate encerraram suas participações na fase de grupos classificados às oitavas de final, mas no segundo lugar de suas chaves. Apesar da grande história que o trio possui na competição, ninguém está jogando um nível de futebol altíssimo para assustar os cariocas. E isso se estende a outros times.

Nas duas próximas semanas, o Fluminense terá bastante tempo para recuperar jogadores que estejam desgastados. Por conta da eliminação na Copa do Brasil, Fernando Diniz terá tempo para trabalhar novas ideias, reforçar o que vinha dando certo e se preparar para o início do mata-mata da Libertadores, que deve ser realizado nas duas primeiras semanas de agosto.

Nesta terça-feira, o mais importante foi feito que era garantir a classificação, assegurar a liderança e aliviar a pressão nos vestiários. E nas próximas semanas, o Tricolor tem bons testes contra São Paulo, Internacional e Flamengo para provar ao seu torcedor que tem chances de ser competitivo e lutar por títulos.