ANÁLISE: Fluminense mostra superação e vai mais ‘leve’ em busca de classificação na Libertadores

Em jogo marcado por críticas e apoio, o Fluminense foi do ‘lixo ao luxo’ no Maracanã, na noite deste sábado (24). Em roteiro de tirar o fôlego, o Tricolor enfrentou o Bahia, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo comandado pelo auxiliar de Fernando Diniz, Eduardo Barros, e com a ausência de jogadores importantes. Após sair atrás do placar, o Flu conquistou uma virada heroica e respirou aliviado para buscar a classificação na Libertadores.

Vivendo ambiente um tanto quanto conturbado e não conseguindo alcançar os resultados esperados, o Fluminense chegou para enfrentar o Bahia poupando dois dos principais jogadores do elenco: Germán Cano e Paulo Henrique Ganso. Ambos foram preservados visando a Libertadores, e as escolhas por Gabriel Pirani e Lelê geraram certa insatisfação. Mas foi justamente dos pés dos substitutos que saíram os gols do triunfo.

O Flu iniciou a partida bem, com domínio das ações e muitas chances de gols criadas. O Tricolor empilhava possíveis tentos, mas não fazia a bola entrar. Não demorou muito para cair no fatídico ditado ‘quem não faz, leva’, e ver o Bahia abrir o placar. A partida mudou de cara, e o Fluminense, que antes foi dominante, se tornou dominado.

A derrota parcial fazia a torcida protestar. Gritos de ‘time em vergonha’ ecoavam nas arquibancadas, que também xingavam e cobravam o presidente Mário Bittencourt e o técnico Fernando Diniz – que estava suspenso e foi substituído por Eduardo Barros.

Logo após o gol adversário, um novo problema: a expulsão de Nino, um dos pilares do elenco e capitão da equipe. Com o emocional abalado, o Flu sofreu nos minutos finais, e foi para o intervalo precisando mudar os rumos do confronto.

Na volta a campo, com um jogador a menos, o técnico não tinha promovido alterações, mas o Fluminense voltou com outra postura. E a agressividade imposta desde o apitar do juiz fez o Tricolor virar a partida em seis minutos. Lelê, aos três, deixou tudo igual, enquanto Pirani marcou o gol da vitória.

Os gritos de ‘time sem vergonha’ mudaram de cara e viraram ‘time de guerreiros’. A estrela de Fernando Diniz brilhou com a consagração dos jovens escolhidos para substituírem dois pilares do elenco, e a vitória heroica leva o Fluminense mais leve para a Copa Libertadores.

Agora, com ao menos uma tranquilidade momentânea para trabalhar, Diniz precisa preparar o Flu para o compromisso mais importante da temporada até aqui: o jogo contra o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

SITUAÇÃO NA LIBERTA:

O Fluminense é o atual líder do Grupo D, com nove pontos, e precisa garantir uma vitória sobre o Sporting Cristal para se classificar sem depender de ninguém. Isso porque, o grupo está embolado. O River Plate, segundo colocado, e Sporting, terceiro lugar, têm sete pontos cada. O The Strongest, com seis, corre por fora.

Apesar da liderança, o cenário para o Flu não é garantido, visto que: caso perca, o Tricolor se mantém com nove pontos e vê o Sporting Cristal chegar a 10. O outro jogo da chave é entre River e The Strongest. Caso o time argentino vença, também vai até 10 pontos, tirando a equipe de Diniz da zona de classificação.

Se empatar, o Fluminense vai a 10 pontos, e aí precisa torcer por um tropeço do River Plate para se classificar em primeiro do grupo – e ter vantagem no mata-mata. Nesse cenário, caso o time argentino vença, as equipes empatam em pontuação, e a vaga será decidida pelo saldo de gols (já que o número de vitórias ficará igual). Em gols pró, o Flu também leva vantagem. No momento, 4 a -2 do River.

PRÓXIMO DESAFIO:

Com o clima mais leve após a vitória sobre o Bahia, o Fluminense volta aos gramados na terça-feira (27), para enfrentar o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Maracanã, às 21h (de Brasília).