ANÁLISE: Flamengo tem muitas falhas, liga alerta e corre contra o tempo para melhorar visando a Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Neste domingo (25), o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória e da postura dominante do Rubro-Negro em grande parte do confronto, as muitas falhas apresentadas e a dificuldade em efetividade ligam o alerta do Clube da Gávea às vésperas da Libertadores.

Em duelo de portões fechados, o Flamengo iniciou a partida com domínio das ações, propondo o jogo e colocando o Santos na roda. Não jogava mal, no entanto, protagonizava atuação em espécie de ‘arame liso’ = muita posse de bola e praticamente nenhuma efetividade.

O Fla fez exatamente o que Jorge Sampaoli pediu: ficou com a bola. O problema veio depois. O elenco tinha ampla posse, mas não sabia o que fazer com a pelota. Faltava um pouco de tudo: movimentação, criação, jogada ensaiada, triangulações…

+ Sem torcida na Vila, Flamengo vence Santos pelo Brasileiro com resultado ‘bailarino’ e afunda Peixe na crise

A válvula de escape, então, foi apostar nos pontas e nas bolas longas. E por ali saiu o primeiro gol do Flamengo, com Cebolinha, após assistência de Gerson. A alegria rubro-negra, entretanto, durou pouco, visto que após um erro grotesco da defesa fez o Santos empatar a partida.

+ ATUAÇÕES: Gerson comanda o Flamengo e recebe maior nota do time em vitória

O confronto era difícil para o Flamengo justamente pelos fatores acima citados. Não havia criatividade. Mas, tendo a bola, o Fla buscou o placar: em mais uma assistência de Gerson, foi a vez de Everton Ribeiro marcar, de cabeça. 2 a 1 para o time de Sampaoli, até o Santos deixar tudo igual novamente.

Com o empate no marcador, Sampaoli resolveu mexer e, desta vez, usou as cinco substituições. Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Gabigol, Victor Hugo e Cebolinha e deixaram o campo para as entradas de Arrascaeta, Filipe Luís, Pedro, Thiago Maia e Bruno Henrique.

As alterações funcionaram, o Fla ficou mais criativo, e com a genialidade de Gerson, que deu a terceira assistência da partida, encontrou o terceiro gol, mas com uma atuação bem longe da ideal. E a vitória, que foi importantíssima para o Campeonato Brasileiro, levou preocupação aos rubro-negros que já pensam na Libertadores.

+ATUAÇÕES: Gerson comanda o Flamengo e recebe maior nota do time em vitória

MUITAS FALHAS LIGAM ALERTA:

Sistema defensivo desatento, time jogando em ‘marcha lenta’, falta de efetividade = o saldo mais negativo do que positivo da vitória sobre o Santos liga o alerta do Flamengo p0ara o jogo contra o Aucas, pela Copa Libertadores. Isso porque, a partida será a última da fase de grupos do torneio continental, vale classificação e o primeiro lugar do grupo.

Sistema defensivo desatento, time jogando em ‘marcha lenta’, falta de efetividade = o saldo mais negativo do que positivo da vitória sobre o Santos liga o alerta do Flamengo para o jogo contra o Aucas, pela Copa Libertadores. Isso porque, a partida será a última da fase de grupos do torneio continental, vale classificação e o primeiro lugar do grupo.

O Flamengo tem muito a melhorar e está longe do ideal, apesar de ter sido elogiado por Jorge Sampaoli. O treinador avaliou a partida como ‘a melhor do time com a bola’, obviamente se referindo ao domínio em posse. O argentino, no entanto, reconhece que ainda falta muito para evoluir.

DE OLHO NA LIBERTA:

Com o alerta ligado, o Flamengo corre contra o tempo para ajustar os erros e chegar à uma maior solidez para enfrentar o torneio continental. Atual campeão da Libertadores, o Fla volta a campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Aucas, e precisa de uma vitória para garantir a classificação e sonhar com o primeiro lugar do grupo.

Para isso, o Fla também vai precisar torcer por um tropeço do Racing, líder do Grupo A. No momento, o time argentino tem 10 pontos, e o Flamengo vem na sequência, com oito. O melhor cenário para o Rubro-Negro é a vitória do Ñublense sobre o Racing – garantindo a liderança do grupo e a vantagem nas oitavas.

Dessa forma, com a pressão por melhorias e de olho no primeiro lugar do Grupo A da Copa Libertadores da América, o Flamengo se prepara para enfrentar o Aucas na quarta (28), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).