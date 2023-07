ANÁLISE: Falta de pontaria contra o Bahia faz São Paulo ‘queimar gordura’ no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 9:12 Compartilhe

Dois tropeços seguidos fizeram o São Paulo cair da 4ª para a 8ª posição na tabela do Brasileirão, e o G4 começa a ficar mais distante para a equipe de Dorival Jr.

O empate sem gols com o Bahia fez o torcedor são-paulino mais uma vez ver o goleiro adversário “virar o Neuer” no Morumbi, mas a falta de pontaria é a principal razão pela equipe não ter conseguido os três pontos. Foram ao menos cinco chances claras de gol que Nestor, David, Juan e Caio Paulista não aproveitaram.

Coletivamente, o São Paulo conseguiu impor sua superioridade e dificultou a saída de bola do Bahia, mas novamente esbarrou na falta de capricho para terminar as jogadas, evidenciando um desnível claro de Calleri e Luciano para o restante das opções ofensivas.

Considerando as expectativas criadas no início da temporada, o São Paulo fez um bom primeiro turno, se mantendo no pelotão de cima do Brasileirão. Mas as cobranças irão subir com James Rodríguez e uma possível chegada de Lucas, e o Tricolor não pode se dar ao direito de “queimar gordura” no Brasileirão, senão vai ficar de fora da próxima Libertadores.