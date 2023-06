ANÁLISE: Domínio do Flamengo contra o Aucas premia força coletiva do elenco e Sampaoli

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 6:20 Compartilhe

O placar de 4 a 0 reflete bem o que se viu na partida entre Flamengo e Aucas. O Rubro-Negro soube explorar a fragilidade do adversário para exercer dominância ao longo dos 90 minutos, mesmo que, por momento, tenha diminuído o ímpeto para poupar o aspecto físico. Nesta quarta-feira, no entanto, Sampaoli soube utilizar bem a força do elenco em momento crítico da temporada.

As escolhas do argentino surpreenderam antes mesmo da bola rolar. A equipe veio bastante modificada com relação ao time que é considerado titular: David Luiz, Filipe Luís, Victor Hugo e Bruno Henrique conseguiram justificar a confiança, assim como Pedro, que transita entre a titularidade e o banco de reservas com frequência.

É até curioso analisar um jogo em que as escolhas do treinador deram tão certo. David Luiz foi discreto, mas manteve a postura lá atrás, e o Flamengo não foi vazado novamente. Filipe Luís atuou quase como um volante no ataque, quebrando as linhas e deixando o meio-campo em condições de tranquilidade para armar as jogadas. Mais uma prova de que ele ainda pode ser muito útil, mesmo que só tenha feito seu décimo jogo em 2023.

Pedro foi outro que representou. Ganhou a vaga de Gabi, abriu rapidamente o placar, continuou bem participativo e, embora não tenha conseguido mais balançar as redes, anotou uma assistência. No entanto, os dois personagens do jogo merecem um capítulo a parte, já que ambos puderam personificar aquilo que Sampaoli vem pedindo ao time nos treinamentos. Vamos começar por Victor Hugo.

O garoto do Ninho fez um jogo impecável no Maracanã, o segundo consecutivo como titular. Pulgar descansou, Thiago Maia foi o primeiro volante e Victor Hugo teve total liberdade para exercer aquilo que faz de melhor. O trato com a bola foi impressionante, atuando como gente grande, ele dominou o meio-campo e municiou Arrascaeta e Everton Ribeiro, que também jogaram muito bem. Errou apenas dois dos 41 passes tentados, finalizou duas vezes e balançou as redes.

Apesar da atuação gigante de Victor Hugo, Bruno Henrique foi o grande personagem da vitória, e não apenas pelo simbolismo de retornar em um jogo de Libertadores. O atacante apresentou enorme variação técnica e tática, atacando os espaços cedidos pela defesa do Aucas e gerando um altíssimo número de chances: ao todo, foram seis finalizações, sendo três na direção do gol. O tento foi apenas uma maneira de coroar a volta da confiança do Rei dos Clássicos.

Nesta quarta-feira, Sampaoli mostrou que é possível manter o alto nível sem que exista um time titular, ainda mais pela robustez do elenco do Flamengo. Entre aspecto físico e técnico, o Rubro-Negro pôde rodar o plantel e, mesmo assim, ser totalmente dominante em noite de copa no Maracanã.

Depois da Libertadores, o Flamengo vira a chave e foca as atenções no jogo contra o Fortaleza, pela 13ª Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Até lá, Sampaoli terá dois dias de treinos no Ninho do Urubu para definir o time que vai a campo.