ANÁLISE: Derrota não foi surpresa, e Seleção Brasileira precisa definir um rumo ‘para ontem’

Imagine você trabalhar em uma empresa em que não há um chefe definido, nem um direcionamento de seus afazeres, nem uma organização mínima para entender a quem recorrer em caso de necessidades gerais. Ruim, né? Pois é… Assim deve se sentir o elenco da Seleção Brasileira enquanto espera uma definição sobre o novo técnico. O reflexo está na atuação e na derrota por 4 a 2 para Senegal. O resultado é vergonhoso, mas não é surpreendente. O que causa surpresa mesmo é encarar com naturalidade um período tão longo sem um treinador efetivo. É preciso definir um rumo de forma urgente.

Colocar a culpa pelo desempenho ruim em Ramon Menezes chega a ser covardia. É claro que foi ele que convocou, foi ele que escalou, que treinou, etc. No entanto, seria ele o personagem ideal para estar ali neste momento? A questão não é nem julgar a capacidade, mas sim a ocasião. Ramon é técnico do sub-20 da Seleção e estava dirigindo os jovens no Mundial da categoria quando teve que convocar o selecionado principal. A situação não faz sentido, mas aconteceu. Ramon é vítima nessa história, não réu. É ele quem acaba levando as pedradas das críticas.

O Brasil jogou mal, não há como negar isso. Um time desorganizado, sem esquema definido, sem variações de jogadas que não fossem jogar a bola para Vini Jr. fazer alguma coisa. Na defesa, por exemplo, fazia muito tempo que não se via uma atuação tão fraca. Não à toa que a última vez que se tomou tantos gols em uma partida foi na trágica Copa de 2014. E pensar que Senegal poderia ter feito mais do que os quatro merecidos tentos. A equipe africana jogou muito melhor, é mais organizada, tem um time de fato, não um amontoado de jogadores.

Pior do que um amontoado de jogadores, é um amontoado de jogadores sem saber qual é o plano da Seleção para o futuro. Como querem que o time jogue? Quem comandará essa transição? Ancelotti está mesmo fechado? Ramon permanecerá na comissão técnica? Quem é que manda do departamento de seleções? Nada disso foi respondido publicamente e parece que nem mesmo internamente. Trata-se de uma Seleção sem rumo.

Contra Guiné, que não é um adversário muito exigente, a qualidade acaba se sobressaindo e encobrindo os buracos da falta de organização. Mas diante de um rival “pronto” como Senegal, aí não há perdão. O time mais competente e mais eficiente vai vencer sempre nessas condições. Hoje, o Brasil não é competente (no aspecto coletivo) e passa longe de ser eficiente, até porque claramente não sabia o que fazer com a bola a não ser entregá-la para Vini Jr.

Se a ideia da entidade era entregar plenos poderes a Carlo Ancelotti de qualquer forma, mesmo que tivesse que aguardar o término do contrato do italiano com o Real Madrid, era preciso ter feito um plano de transição melhor do que esse. No “dia 1” após a saída de Tite (sabida desde o início de 2022), já deveria ter um técnico pronto para fazer esse trabalho até a chegada do tão sonhado alvo da CBF. Alguém que compartilhasse das ideias de Ancelotti e que tivesse identificação com seus métodos de trabalho. O que temos hoje é algo aleatório.

Por isso, se a ideia for mesmo esperar por Ancelotti e confiar na palavrar do treinador do Real Madrid, é preciso definir uma transição de forma urgente, é preciso estabelecer um rumo para “ontem”, porque a derrota é somente uma consequência, não o fato novo. Do jeito que está, a tendência é somente piorar e entregar um time em farrapos, sem confiança, sem comando, sem identidade, sem nada. Ainda dá tempo de corrigir a rota, mas com a consciência de que esses erros cometidos serão “cobrados” a qualquer momento.

