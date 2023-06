ANÁLISE: apesar das dificuldades impostas, Botafogo se mantém aguerrido e eficiente em campo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 6:01 Compartilhe

A vitória do Botafogo diante do Cuiabá por 1 a 0 pode não ter sido da forma que os torcedores gostariam. No entanto, antes de fazer uma análise aprofundada da partida, é necessário abordar as dificuldades que todos os jogadores alvinegros enfrentaram dentro de campo.

O Glorioso teve desfalques importantes no jogo. Com Lucas Fernandes e Gabriel Pires lesionados e Eduardo suspenso, Luís Castro entrou com um meio-campo alternativo. Isso consequentemente acabou afetando na posse de bola e na construção de jogadas da equipe alvinegra na Arena Pantanal.

+ Luís Castro no Al-Nassr? Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita

+ Luís Castro analisa vitória do Botafogo e rasga elogios ao elenco: ‘Sou muito feliz com eles’

O Botafogo novamente soube aproveitar as oportunidades criadas. Tiquinho Soares, como de costume, teve categoria para deslocar Walter na cobrança de pênalti e garantir mais uma vitória importante na temporada. O atacante novamente não decepcionou quando foi acionado.

O sistema defensivo também mais uma vez funcionou. O Cuiabá foi com tudo em busca do empate no fim do jogo, mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas. Méritos para os defensores alvinegros e para Lucas Perri, que protagonizou grandes defesas no segundo tempo.

Apesar das dificuldades, os jogadores alvinegros se mantiveram aguerridos dentro de campo. O time de Luís Castro ganhou muita moral com esta vitória e chega confiante para partida diante do Palmeiras no Allianz Parque.