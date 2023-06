Ana Thaís analisa convocação da Seleção Brasileira para a Copa: ‘Zaga frágil’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:53 Compartilhe

A técnica Pia Sundhage convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo feminina, que ocorre no próximo mês. Após a divulgação da lista na sede da CBF, a jornalista Ana Thaís Matos analisou os nomes e fez uma crítica ao sistema defensivo.

– Acho a nossa zaga frágil pra uma Copa. Meio campo foi o ponto alto da convocação, embora com apenas Luana e Ary como melhores marcadoras. Ataque é versátil e rápido, mas sem uma referência – analisou Ana Thaís Matos.

Para o sistema defensivo, Pia convocou Antônia, Tamires, Mônica, Kethellen, Bruninha, Rafaelle e Lauren. A treinadora também foi muito criticada nas redes sociais por convocar a goleira Bárbara e não chamar a veterana atacante Cristiane.

O Brasil inicia a Copa do Mundo no dia 24 de julho, na Austrália. As brasileiras vão enfrentar o Panamá, às 8h (de Brasília). O grupo da Seleção também conta com França e Jamaica. Principal estrela da Seleção, Marta também foi convocada.

