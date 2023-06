Ana Marcela rompe com técnico após parceria de 10 anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:41 Compartilhe

A nadadora e ouro em Tóquio, Ana Marcela, encerrou a parceria com o seu técnico Fernando Possenti após 10 anos de colaboração. A atleta anunciou na noite de ontem (25), pelas redes sociais, que rompeu com o profissional. A declaração foi dada faltando poucos dias para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, no Japão.

Com um texto assinado pela assessoria da brasileira, foi informada assim a decisão:

– Objetivando buscar o equilíbrio de sua saúde mental em harmonia com suas atividades de alta performance, comunicamos decisão tomada nesta data pela atleta olímpica Ana Marcela Cunha, com ciência do Time Brasil/COB, no sentido de concluir parceria de cerca de 10 anos de sucesso com o técnico Fernando Possenti, a quem agradece pelas conquistas obtidas – disse a brasileira em uma de suas mídias.

Ana começou a ter os melhores resultados após começar a treinar com Possenti, com quem estava há uma década. O sucesso da dupla foi tanto que além de morarem juntos na África do Sul para aprimorar os treinos, ele se tornou treinador de um time próprio, que trabalha no CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro.

Também pelas mídias, Ana Marcela afirmou que não irá conceder entrevistas antes do Mundial, que começa dia 15 de julho e garante vaga para Paris 2024.

