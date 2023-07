Amistoso entre Barcelona e Juventus está cancelado e clube espanhol emite comunicado

Barcelona e Juventus estão nos Estados Unidos para uma serie de amistosos de pré-temporada e a partida que aconteceria na noite deste sábado (22) foi cancelada. O clube espanhol informou que parte do elenco apresentou uma gastroenterite viral e estão isolados do restante dos jogadores.

O encontro seria realizada às 23h30 (de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. Junto com os clubes, estão Real Madrid, Milan, Arsenal e Manchester United. Este seria o primeiro amistoso dos espanhóis e italianos.

Confira o comunicado oficial:

– O FC Barcelona informa que o jogo contra a Juventus FC, agendado para hoje, 22 de julho, às 19h30 (horário local), no Levi’s Stadium, como parte do Soccer Champions Tour, foi cancelado. Uma parte significativa do elenco blaugrana apresenta uma gastroenterite viral.

???? FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023