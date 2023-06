Amigo de Vini Jr denuncia racismo dentro de estádio em amistoso entre Brasil x Guiné

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 16:59 Compartilhe

Um assessor de Vini Jr fez uma grave denuncia de racismo minutos antes do jogo entre Brasil x Guiné, em Barcelona na Espanha. Felipe Silva, de 27 anos, afirmou que um dos seguranças do Estádio Cornellà-El Prat lhe apontou uma banana e afirmou que aquela era uma “arma que seria usada contra ele”. A assessoria de Vini fez a denúncia no local e a Globo acabou flagrando a situação.

O repórter Eric Faria afirmou que presenciou a situação e deu um depoimento no inicio da transmissão da Globo sobre a situação. O segurança nega as acusações, mas testemunhas afirmam que o homem realmente carregava uma banana.

– Eu por acaso estava ao lado da cantina e consegui flagra com meu telefone. Nesse momento o staff do Vini Jr resolver denunciar e chamar a policia. Do lado da roleta por onde passa os torcedores há câmeras e elas serão analisadas – diz Eric, que afirmou que um segurança tentou ainda impedi-lo de fazer imagens.

O jogo marcado na Espanha, local onde Vini Jr sofre recorrentes ofensas racistas, está repleto de mensagens contra o racismo. A Seleção, inclusive, joga pela primeira ve em sua história com uma camisa inteiramente preta. Vini Jr, principal referência da Seleção nessa luta, carrega a camisa 10.

