América-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

América-MG e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. Enquanto os mineiros buscam sair da zona da degola, os paulistas estão querendo retomar a sequência de vitórias no campeonato. Ambos os times devem ir com força máxima para o duelo.

Na 19ª posição na tabela da competição, o Coelho não consegue sair do Z4 nem mesmo se vencer o Verdão neste domingo (30). Mesmo assim, a vitória é importante para quebrar uma sequência de seis jogos sem vitórias no Brasileiro. Com mata-mata da Sul-Americana no meio de semana, o técnico Vagner Mancini não deve poupar titulares e entra em campo com força máxima. As ausências são Adyson e Ricardo Silva lesionados.

Já pelos lados do Palmeiras, apesar da vitória sobre o Fortaleza, na última rodada, a fase ainda não é boa. Para retomar os bons momentos, o objetivo é engatar mais um triunfo se seguir no G4 do Brasileirão. O resultado positivo também pode embalar o time na disputa das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no meio de semana. Mesmo com esse compromisso, Abel Ferreira vai a campo com o que tem de melhor. O desfalque segue sendo Dudu.

Veja todas as informações da partida:

AMÉRICA-MG X PALMEIRAS

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 30/7/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Onde assistir: Globo, Premiere e no tempo real do Lance!

AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Daniel Borges, Éder, Iago Maidana e Nicolas; Lucas Kal, Emmanuel Martínez, Juninho e Benítez; Pedrinho (Paulinho Boia) e Mastriani Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Adyson e Ricardo Silva (lesionados)

Pendurados: Éder, Danilo Avelar, Benítez, Alê e Renato Marques

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Dudu (dores na panturrilha direita) e Atuesta (cirurgia no joelho direito)

Pendurados: Abel Ferreira (técnico), Zé Rafael, Flaco López, Garcia, Jhon Jhon e Endrick