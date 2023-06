América-MG x Internacional: onde assistir, prováveis times e desfalques

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 20:43 Compartilhe

América-MG e Internacional entram em campo neste domingo(25), às 18h30, no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times vivem momentos instáveis e buscam melhorar na classificação do campeonato.

O Coelho é o 18º com 8 pontos, enquanto o Colorado está na 10ª posição, com 17 pontos. Se vencer, o time gaúcho pode ficar perto do G-4 do campeonato. Já os mineiros terão a chance de ficar mais perto de sair da zona do rebaixamento.

O um confronto tem boas lembranças para o torcedor do Coelho. E mais: recentemente nos jogos entre as equipes, pela Copa do Brasil, quando o Coelho “despachou” o Colorado nas oitavas de final do torneio, o técnico Vagner Mancini considerou aquelas partidas como “a virada de chave” americana, pois o time iniciou uma reação ali, conseguindo reagir na temporada.

-Foi um divisor de águas para a gente. Era necessário que nós tivéssemos uma mexida emocional para que eles respondessem à altura, tanto que fizemos o gol no segundo tempo e vencemos nos pênaltis, que é um jogo emocional- disse o treinador no dia 1º de junho após conquistar a classificação.

Se a memória recente do americano é feliz, o retrospecto dos últimos 10 jogos dos encontros entre as duas equipes é bem favorável ao Coelho em partidas pelos Brasileiros das Séries A e B, além da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG x INTERNACIONAL

Data: 25 de junho de 2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitra: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

Árbitro de vídeo – VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)



Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Gaucha FM, O Tempo FM e Itatiaia FM

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno e Martinez (Benitez); Everaldo e Aloísio

Desfalque : Éder (suspenso)



INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

John; Igor Gomes, Moledo, Nico Hernández e Renê (Thauan Lara); Rômulo, Johnny e Campanharo; Pedro Henrique e Alan Patrick (Jean Dias); Luiz Adriano (Lucca)

Desfalques: Gabriel Mercado (suspenso), Wanderson (lesionado)