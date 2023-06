América-MG finaliza manutenção do gramado na Arena Independência; veja fotos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:58 Compartilhe

O América-MG finalizou, nesta sexta-feira, 23 de junho, a manutenção no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte. Assim como o Mineirão e a Arena MRV, o estádio passou pelo processo chamado de overseeding, ou o plantio da grama de inverno, apropriada para temperaturas mais baixas. Veja fotos:

TÁ FICANDO LINDO!! ????????



Últimos retoques no gramado da @ArenaIndepa para receber as nossas partidas!



Neste domingo, temos um importante compromisso contra o Internacional-RS e contamos com a presença da Nação Americana. ⚔️#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/jjoRkypR3K — América FC ✊???? (@AmericaFC1912) June 23, 2023

O Independência não recebe jogos desde o dia 5 de junho, quando sediou a partida entre Coelho e Millonarios-COL, pela Copa Sul-Americana. Em contrapartida, neste fim de semana, o estádio receberá dois jogos pelo Campeonato Brasileiro: Cruzeiro x São Paulo, no sábado, e América-MG x Internacional, no domingo.

O jogo entre América e Internacional também marca o aniversário do Independência. Inaugurado para a Copa do Mundo de 1950, no dia 25 de junho, o estádio Raimundo Sampaio completará 73 anos.



Vale lembrar que, no mesmo dia, mas em 2012, o estádio foi reinaugurado, em uma partida entre América-MG x Argentinos Juniors, da Argentina.