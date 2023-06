América-MG aguarda documentos para acertar o retorno de Pedrinho, ex-São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:55 Compartilhe

O América-MG deve anunciar, nos próximos dias, o retorno do atacante Pedrinho, que passou pelo clube em 2022 e também jogou pelo São Paulo. No momento, o único entrave na negociação é o envio de documentos do Locomotiv, da Rússia, clube dono dos direitos econômicos do atleta, ao Coelho. O jogador, inclusive, já estaria em Belo Horizonte. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge.globo.

Pedrinho, que fez 34 jogos e oito gols pelo América-MG em 2022, volta ao clube após passar por um momento conturbado. No início deste ano, o jogador chegou a assinar com o São Paulo, mas foi desligado do Tricolor Paulista em março depois de ser acusado pela ex-namorada, Amanda Nunes, de agressão e ameaça.

Caso o retorno ao Coelho realmente se concretize, o atleta deve ter – no clube – um acompanhamento psicológico. O América, inclusive, já havia informado anteriormente que as “portas estarão abertas” para o regresso do atacante.

Atualmente, os atacantes de beirada são, inclusive, uma carência no elenco americano. Somente com Felipe Azevedo e Everaldo com condições de jogo, Adyson e Luan Campos estão lesionados.

