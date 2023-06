Amaral viraliza na web após comentário em pedido de desculpas de Neymar; veja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 18:15 Compartilhe

Um simples comentário de Amaral no Instagram fez o ex-jogador virar um dos assuntos mais comentados no Twitter. O ex-atleta publicou uma mensagem irreverente no pedido de desculpas escrito por Neymar para a namorada Bruna Biancardi nas redes sociais.

Neymar usou as redes para se desculpar com Bruna Biancardi após uma suposta traição do jogador. Amaral comentou de forma carinhosa na publicação e a mensagem viralizou. Após a resposta, o nome do ex-jogador chegou a ter mais de 6 mil menções no Twitter.

– Aiaia uiuiu, momento abençoado por Deus em família – escreveu Amaral junto a vários emojis de coração.

Na última semana, a influenciadora Fernanda Campos revelou ter ficado com Neymar na véspera do dia dos namorados. O jornalista Erlan Bastos revelou que o jogador e Bruna teriam um acordo para o atleta se relacionar com outras mulheres, o que foi rechaçado pela modelo.

– Da onde você tirou essa merda que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas, então! Porque se não mostrar, vai levar um grande processo nas costas – escreveu Biancardi, que está esperando um filho de Neymar.https://twitter.com/futebol_info/status/1671582142478917657https://twitter.com/RenatinVicente7/status/1671579089398890496https://twitter.com/goleadadazoeira/status/1671577242260963330

Uma publicação compartilhada por NJ ???????? (@neymarjr)

