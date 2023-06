Alvo do São Paulo, Erick recebe proposta de renovação no Ceará, mas deixa futuro em aberto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:37 Compartilhe

Erick surgiu na mira do São Paulo nos últimos dias, principalmente como um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o ponta no último ano. No entanto, Erick é um dos grandes destaques do Ceará. Nesta temporada, ele disputou 32 partidas, marcou 12 gols e deu dez assistências.



O Ceará teria apresentado uma proposta de renovação de contrato. Segundo informações apuradas pela reportagem do Lance!, membros do clube nordestino revelaram que, como o atual vínculo do atleta expira no final do ano, uma nova oferta teria sido feita a Erick, incluindo uma valorização salarial e um contrato mais longo.

Também foi informado à reportagem do Lance! que, apesar das propostas de ambas as partes, a situação ainda não está definida, mas membros da própria diretoria teriam confirmado estes ‘atrativos’ em uma possível renovação contratual. Conforme divulgado pelo Lance! em 21 de junho, Erick chama a atenção por sua versatilidade, sendo comum vê-lo atuando pelo lado direito no clube cearense e estaria no radar tricolor.

Em entrevista a rádio ‘O Povo CBN’, o executivo de Futebol do Ceará, Juliano Camargo, expôs que Erick estaria tendendo a permanecer no Vozão. Mas como apurado pelo Lance!, ainda não há uma decisão.

– É um jogador fundamental para nós. Ele está muito bem, ele quer renovar e nós queremos. O João Paulo não está medindo esforços para isso e eles estão conversando. Espero que isso se resolva quanto antes, não tem muito o que eu falar nesse aspecto, pois não saiu nada oficializado de renovação ou não, mas não estamos medindo esforços para conseguir resolver isso quanto antes – comentou Juliano.



Na última coletiva de imprensa de Dorival Júnior, o treinador evitou comentar sobre possíveis negociações. Dorival despistou e enfatizou que sua obrigação, por enquanto, é trabalhar com o que tem à disposição.

– O São Paulo tem que estar atento ao mercado, buscar sempre melhorar seu grupo. É um fato natural. Não vou falar de nenhum jogador, existem muitas especulações em cima. Minha obrigação é trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizá-los e melhorá-los o máximo possível. Esse é o objetivo, buscar uma evolução do grupo. Tivemos dez dias de pausa, foi muito bem aproveitado – destacou.

Revelado pelo Náutico, o jogador de 25 anos teve passagem pelo futebol português antes de chegar ao clube alvinegro. Devido ao seu contrato de curta duração, o São Paulo acredita que possa chegar a um acordo vantajoso para a liberação antecipada do jogador.