Alvo do Palmeiras, Santiago Hezze se destaca por ser um volante que também sabe fazer gols

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 5:55 Compartilhe

O Palmeiras definiu um novo alvo para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Trata-se do volante Santiago Hezze, do Huracán-ARG, uma das promessas do futebol argentino para o meio-campo. Depois de ver Aníbal Moreno cada vez mais longe, o Verdão mirou em um jogador que pode ser até mais completo do que o atleta do Racing-ARG. Além de defender e ter boa capacidade na construção do jogo, Hezze se destaca por saber fazer gols.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Aos 21 anos, o meio-campista subiu para o profissional em 2020 e desde então se firmou como titular e um dos capitães de sua equipe. Com o momento ruim do Huracán, ele não está em seu melhor nível, mas é considerado uma das maiores promessas formadas pela base do clube, como contou o jornalista argentino Nicolás Migliavacca, do Olé, que cobre o dia a dia da agremiação hermana.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

– Santiago Hezze é um dos jogadores mais promissores provenientes das categorias de base do Huracán ao lado de Juan Gauto. Ele tem muitas partidas na primeira divisão, são mais de 80 partidas, estreou há muitos anos e é o 5 titular do Huracán. No momento não está em um bom nível, porque o time não está em um bom nível, mas sem dúvidas é o que mais tem se destacado e o mais promissor.

São 120 jogos de Hezze como profissional do Huracán e uma marca expressiva de nove gols no período (sendo cinco deles em 2023, seu melhor ano), o que chama a atenção para um jogador de meio-campo defensivo. Saber fazer gols é um diferencial do jovem, que também se destaca por ser um roubador de bolas e construtor de jogo, com lançamentos logos precisos e qualidade no passe curto.

– Tem um bom posicionamento no campo, tem um bom passe curto, e também tem gol. Chega bem na zona de conclusão e marca gols, de cabeça, com os pés, tem muita presença na área adversária – analisou Migliavacca.

+ Com Aníbal Moreno longe, Palmeiras abre conversas com outro volante argentino

Ainda de acordo com Nicolás Migliavacca, há um ponto que precisa ser aperfeiçoado no jogo de Hezze: o posicionamento como volante “único”. No Huracán, o alvo palmeirense costuma jogar ao lado de outro camisa 5, o que lhe deixa mais confortável para ser esse meio-campista “misto”, que ataca e defende. Algo que com o amadurecimento, com Abel Ferreira e em um time de melhor qualidade pode ser aprimorado.

– Um defeito é que por vezes fica um pouco “perdido”. Quando jogou sozinho no meio-campo, sem outro 5, perdeu um pouco o equilíbrio. Aqui o Huracán joga com um “duplo 5”, com um um outro volante central ao lado de Hezze e assim tem ido muito bem – concluiu o jornalista argentino.

O Palmeiras abriu conversas com Huracán para contar com Santiago Hezze, mas ainda não fez proposta oficial ao clube argentino. O Verdão pretende fazer uma oferta entre 4 e 5 milhões de dólares (entre R$ 19 milhões e R$ 23,75 milhões) por 50% dos direitos do jogador. Na Argentina, a impressão é de que o negócio pode sair se essas condições forem apresentadas. A questão é que o Alviverde tem até sábado (29) para garantir o reforço, caso contrário não conseguirá inscrevê-lo para a disputa das oitavas de final da Libertadores.