Alvo do Flamengo, Wendel é liberado pelo Zenit para negociar com outros clubes, afirma jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:31 Compartilhe

O jornalista russo-brasileiro Fábio Aleixo afirmou, na manhã desta segunda-feira, que o brasileiro Wendel, do Zenit, está livre para negociar com outros clubes nesta janela de transferências. Ventilado no Flamengo nos últimos meses, o meio-campista tem contrato com os russos até 2027, mas pode encerrar seu ciclo antes do prazo.

Com um valor de mercado estimado em 24 milhões de euros – o equivalente a cerca de R$ 125 milhões -, o jogador viveu ótima fase em 2022-23. Foram nove gols e cinco assistências em 33 jogos, participando da conquista do Campeonato Russo, o terceiro seguido da equipe de São Petersburgo. Por sua importância, o Zenit não descarta continuar com o jogador e espera sua reapresentação enquanto não há nada oficial, segundo informações de Fábio.

Wendel foi revelado pelo Fluminense, despontando no profissional em 2017. No ano seguinte, o meia foi vendido ao Sporting de Portugal por 7,5 milhões de euros. No Leão, atuou em 79 oportunidades, anotando seis tentos e oito passes para gol antes de se mudar para o futebol russo.

Segundo apurei, o Zenit permitiu a Wendel buscar outro clube caso este seja seu desejo. Mas o atleta tem a obrigação de se apresentar ao clube russo enquanto não haja nada oficial, nem negociações. E esta é a situação de momento. Por isso, ele é esperado na Rússia. pic.twitter.com/q7b9wgwPf7 — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) June 26, 2023

Além da sondagem do Flamengo em 2022, o brasileiro despertou o interesse da Roma, comandada por José Mourinho, para a próxima temporada. De acordo com o jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, um dos fatores que pode influenciar na decisão de Wendel é a guerra vivida entre Rússia e Ucrânia, que o motivaria a deixar o território. Além disso, a oportunidade de disputar uma competição europeia, já que clubes russos estão banidos pela Uefa, é outra razão pela qual o atleta pode optar pela Giallorossi.