Alvo de racismo, Everson, do Atlético-MG, cobra ‘medidas mais drásticas’ da Conmebol

Alvo de ataques racistas após o empate contra o Libertad-PAR, o goleiro Everson, do Atlético-MG, cobrou maiores punições para esse tipo de crime. O arqueiro alvinegro ainda ironizou a Conmebol, ao dizer que a entidade vai divulgar apenas mais uma nota oficial e não punir de uma forma correta e exemplar.

– Cabe a nós buscarmos nossos direitos. Daqui a pouco vai ser só mais uma nota da Conmebol, mas a gente tem que procurar se manter firme, trabalhando, com a esperança de que um dia isso pode mudar. Mas se não tiver medidas mais drásticas, isso não vai mudar – disse.

Em seguida, Everson lamentou que esse tipo de crime aconteça com frequência no futebol sul-americano. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que algum membro da delegação do Atlético-MG sofre com racismo. Ataques racistas também foram pauta durante a estreia do Galo na Libertadores, contra o Carabobo-VEN, em Caracas, no fim de fevereiro.

– Hoje, acho eu, por conta de ter feito uma boa partida, de ter sido uma peça fundamental, no final do jogo eu fui o atleta que eles mais xingaram e cometeram ato de racismo. (…) Acontece no Paraguai, acontece no Chile, acontece na Argentina. Infelizmente, acontece em todos os países sul-americanos – disparou.

Conforme noticiou a equipe Valinor Conteúdo, o Atlético-MG registrou imagens dos ataques e as encaminhou à Conmebol. Dentro de campo, o empate por 1 a 1 selou a classificação alvinegra, em segundo lugar do Grupo G, com 10 pontos ganhos. Agora, o time mineiro aguarda a definição do adversário nas oitavas de final, que acontece em sorteio marcado para a quarta-feira, dia 5 de julho.