Alvo de gigantes portugueses, Andrey Santos entra na mira do Barcelona, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 16:34 Compartilhe

O jornal britânico “Daily Mail” afirmou, na tarde desta sexta-feira, que o brasileiro Andrey Santos, do Chelsea, está na mira do Barcelona neste mercado de transferências do verão europeu. Segundo o tabloide, os catalães estudam a contratação do jogador para o lugar de Sergio Busquets, que encerrou seu vínculo ao fim de junho.

Conforme o LANCE! noticiou, Andrey teve seu nome ligado ao Benfica e ao Porto depois de retornar ao futebol europeu. Nesta semana, a jovem promessa ex-Vasco da Gama se apresentou em Londres para o início da preparação para 2023-24, e pode ser utilizado pelo novo treinador Maurício Pochettino com as saídas de vários meio-campistas, como Kovacic, Mount e Kanté.

+ Declan Rice no top 6? Veja as 20 negociações mais caras do futebol mundial

De acordo com o “Daily Mail”, o diretor esportivo Deco, recém-contratado pelo Barça, é quem deve mediar as possíveis negociações com os agentes de Andrey, assim como o treinador Xavi Hernández. Até agora, os blaugranas anunciaram apenas dois jogadores: o zagueiro Iñigo Martínez e o também meia Ilkay Gundogan, contratado junto ao Manchester City.

O volante foi comprado pelo Chelsea junto ao Vasco na última janela de inverno, por um valor equivalente a 18 milhões de euros, mas por não conseguir o visto para atuar pelos Blues, retornou por empréstimo ao Cruz-Maltino no primeiro semestre de 2023. A convocação para a Seleção Brasileira, no amistoso contra o Marrocos, fez com que o atleta atingisse a pontuação necessária para retornar à Inglaterra disponível para atuar.