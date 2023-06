Alvo de críticas, Mineirão garante gramado melhor no segundo semestre de 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:58 Compartilhe

Alvo de constantes críticas por parte de América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro, o gramado do Mineirão passa por uma manutenção em meio à Data Fifa e o período sem jogos, de 12 a 20 de junho. Com isso, o estádio busca e, de certa forma, garante que o Gigante da Pampulha terá maior jogabilidade a partir do segundo semestre de 2023.

Ainda no comunicado divulgado à imprensa, o Mineirão se defende das acusações dos clubes e cita que, até o fim do primeiro trimestre deste ano, não tinha nenhum acerto com Atlético-MG e Cruzeiro. O estádio relembra que, enquanto a Raposa tinha um “acordo de fidelidade” com o América-MG para utilização da Arena Independência, o Galo esperava ter condições de usar a Arena MRV, que ainda não tem data para receber a primeira partida oficial.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Apesar da precariedade atual do gramado, o Gigante da Pampulha recebe, nesta quarta-feira, 21 de junho, a partida entre Cruzeiro x Fortaleza, pela 11ª rodada do Brasileirão. Depois, o estádio só voltará a sediar uma partida de futebol no clássico entre Atlético-MG e América-MG, marcado para 02 de junho.

Confira a nota do Mineirão, na íntegra:

“O Mineirão teve, nas últimas semanas, um período de uso intenso de seu gramado. Por isso, ele tem requisitado mais investimentos de manutenção por parte da concessionária. Aproveitando-se deste período de data Fifa, entre 12 e 20 de junho, sem atividades de jogos ou shows, optamos por trocar partes do gramado para melhorar a jogabilidade. Nestes primeiros dias de troca, a nova grama apresenta coloração diferente das demais regiões do campo, mas o gramado encontra-se plano e com jogabilidade garantida por padrões técnicos, se preparando para um segundo semestre sem tantas intercorrências.

É importante ressaltar que até o fim do primeiro trimestre de 2023, não havia reservas de datas de jogos no Mineirão por parte dos clubes. O Cruzeiro tinha assinado acordo de fidelidade com a Arena Independência e o Atlético aguardava a inauguração de sua arena, ainda sem data para acontecer. Esse planejamento tardio tem trazido desafios para o manejo do gramado.”

E MAIS: