Altos fecha com volante Gabriel Henrique para disputa da Série C

28/06/2023 - 23:34

O volante Gabriel Henrique, revelado pelo Cruzeiro e com passagem pela seleção brasileira de base, é o novo reforço do Altos para a disputa da Série C. O jogador mineiro, que estava no Brasiliense, falou a respeito da chegada ao clube piauiense.

– Estou muito feliz com a ida para o Altos. O time está jogando uma competição importante e a possibilidade de se classificar para a segunda fase é totalmente real. Agradeço a confiança do professor Luan e da diretoria. Chego para ajudar o grupo a reagir na competição e dar alegrias à torcida – declarou.

Gabriel, de 24 anos, foi campeão brasileiro sub-20 pelo Cruzeiro. O atleta tem chances de estrear na segunda (3), contra o Náutico em Recife. Ele afirmou estar bem para jogar.

– Estou pronto. Estando regularizado, tenho totais condições de jogo. Faltam cinco dias para a partida e espero que até lá as questões burocráticas se resolvam – finalizou.