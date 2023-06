Allan Oliveira vence rodada dupla com Thales Santos e vai à semi em Uberlândia (MG)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 19:25 Compartilhe

Natural de Santos (SP), Allan Oliveira, que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, 13º do mundo, e o parceiro Thales Santos venceram, nesta sexta-feira, rodada dupla e se garantiram na semifinal do BT 400 de Uberlândia (MG), evento com premiação de US$ 35 mil e com 420 pontos no ranking.

Os dois derrotaram no começo da tarde a dupla formada pelos brasileiros Diogo Carneiro e Pedro Silva por 7/5 6/1. No final da tarde derrotaram o italiano Federico Galeazzi e o brasileiro Victor Gonzaga por 6/4 6/2.

“No primeiro jogo entramos focados, com intensidade lá em cima, tática estabelecida e fomos confiantes. No segundo jogo do dia estavamos alerta, mais no ritmo e isso ajudou. Primeiro set equilibrado, achamos a quebra em momento importante. Segundo set mantivemos a intensidade e abrimos vantagem. Foi um jogo duríssimo. Expectativas altas para este sábado”, disse Allan, atleta da Seleção Brasileira, patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen.

Eles vão buscar vaga na final neste sábado em duelo contra os cabeças de chave 1, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto.