Allan Oliveira vai às quartas no BT 400 de St. Georges de Didonne

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 20:08 Compartilhe

Allan, atleta treinado por Adolfo Januário, o Dodo, e que é patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen, e o parceiro francês Mathieu Guegano, derrotaram na estreia a dupla formada pelos italianos Filippo Buccioli e Luca Brasini por 6/0 3/6 10/8. Nas oitavas de final passaram pelos italianos Diego Boletinari e Marco Faccini por 6/4 6/3. Nas quartas de final encaram os cabeças de chave 7, os venezuelanos Ramon Guedez e Carlos Vigon, nesta sexta-feira, em torno das 6h de Brasília. Caso vençam, jogarão a semifinal também nesta sexta.

“Condições bem difíceis. Conseguimos entrar muito focados nesse segundo jogo com vento a favor e contra. Duas confirmações de saque no lado ruim da quadra, o que fizeram a diferença nos dois sets. Era uma dupla forte, entrosada, conseguimos impôr nosso ritmo, jogar bem sólido, bom ritmo e bem no lado a favor”, destacou Allan.