Allan Oliveira vai às oitavas com Thales Santos no BT 400 de Uberlândia (MG)

22/06/2023 - 22:10

Natural de Santos (SP), Allan Oliveira, que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, 13º do mundo, e o parceiro Thales Santos se classificaram, nesta quinta-feira, para as oitavas de final do BT 400 de Uberlândia (MG), evento com premiação de US$ 35 mil e com 420 pontos no ranking.



Os dois derrotaram a dupla de Alvaro Campanharo e Ricardo Barone por 4/6 6/2 10/7 e enfrentam, nesta sexta-feira, por vaga nas quartas de final, a dupla de Diogo Carneiro e Pedro Silva: “Foi um jogo muito difícil, eles estavam jogando muito bem pra cima, ficamos incentivando um ao outro, confiantes. Foi um jogo de superação”, disse Allan, atleta da Seleção Brasileira, patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen.