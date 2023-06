Allan Oliveira sobe no ranking após semi em Uberlândia (MG) com Thales Santos e cola no top 10. Próximo desafio em Itumbiara (GO)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:19 Compartilhe

Natural de Santos (SP), Allan Oliveira, que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, subiu mais uma posição em novo ranking divulgado pela Federação Internacional de Tênis nesta segunda-feira e foi ao 12º lugar.

Ele e o parceiro Thales Santos fizeram semifinal do BT 400 de Uberlândia (MG) no último final de semana, caindo diante da dupla número 1 do mundo, do francês Nicolas Gianotti e do italiano Mattia Spoto por 6/4 6/2. Thales também ganhou uma posição e foi ao nono lugar. Allan está a 75 pontos do grupo dos 10 melhores do mundo.

O próximo desafio será a partir desta sexta-feira com o BT 200 de Itumbiara (GO) que dará mais de 200 pontos para a dupla campeã. O evento vai até o domingo, 2 de julho, e Allan volta a jogar com Thales.

“Acabamos parando nas semifinais contra nossos amigos Spoto e Gianotti que foram superiores, parabéns pelo jogo e pelo respeito. Agradecer ao meu irmão Thales Santos por mais esse torneio e seguimos melhorando, ajustando a cada dia, feliz por estarmos retornando ao nosso ritmo, mas ainda não satisfeitos e seguiremos firmes e juntos. Agora partiu Itumbiara”, disse Allan Oliveira, atleta da Seleção Brasileira, patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen.Ele embarca na quinta-feira para a cidade goiana.