Allan Oliveira sobe no ranking após quartas em Brasília e segue para Uberlândia

Natural de Santos (SP), Allan Oliveira, que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, subiu em novo ranking da Federação Internacional de Tênis divulgado nesta segunda-feira após as quartas de final do Sand Series Classic de Brasília (DF), um dos Grand Slams do Beach Tennis, com premiação total de US$ 50 mil.

Allan Oliveira ganhou duas posições e foi ao 13º posto do ranking mundial . Ele e o parceiro Thales Santos venceram duas partidas e pararam diante da atual melhor dupla do mundo, do francês Nicolas Gianotti e do italiano Mattia Spoto, por 6/4 7/6 (7/4). O próximo desafio será a partir de quinta-feira, 22, na disputa do BT 400 de Uberlândia (MG), que distribui US$ 35 mil e dá 440 pontos no ranking mundial.

“Apesar da derrota nas quartas de final, saímos com a cabeça erguida, sentimento muito bom pois jogamos em um ótimo nível, com chances de subir e bater os que estão à frente de nós. Spoto e Gianotti é a melhor dupla do mundo atualmente, Gianotti se tornou número 1 nesta segunda-feira . Ficamos contentes, mas não satisfeitos. Deu um bom ânimo para continuarmos buscando nossas metas. Seguiremos na quarta para Uberlândia para nos acostumar com o local e treinar para os jogos que começam na quinta”, destacou Allan, atleta da Seleção Brasileira, patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen.

