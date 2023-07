Allan Oliveira estreia com vitória no Sand Series de Parnu, na Estônia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 12:26 Compartilhe

Allan Oliveira, 10º do mundo, natural de Santos (SP), que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, estreou com vitória, nesta sexta-feira, no Sand Series de Parnu, na Estônia, evento considerado um dos Grand Slams do esporte, com premiação de US$ 50 mil.

Allan, atleta treinado por Adolfo Januário, o Dodo, e que é patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen, e o parceiro Thales Santos, sétimo colocado, passaram com tranquilidade pela dupla local formada por Stephan Lebedev e Reigo Tonsberg por 6/1 6/0 e vão enfrentar a parceria do italiano Federico Galeazzi e o mineiro Victor Gonzaga neste sábado por vaga nas quartas de final.

“Condições difíceis, muito vento, um pouco de frio. Jogamos contra convidados locais, foi uma estreia tranquila. Amanhã rodada mais difícil pela frente”, resumiu Allan.