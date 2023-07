Allan Oliveira é vice-campeão do BT 400 de St. Georges de Didonne, na França

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 18:54 Compartilhe

Allan Oliveira, 11º do mundo, natural de Santos (SP), que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera,foi vice-campeão, neste sábado, no torneio BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, com premiação de US$ 35 mil.Allan, atleta treinado por Adolfo Januário, o Dodo, e que é

patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen, e o parceiro francês Mathieu Guegano foram superados na final pela melhor dupla do mundo formada pelo francês Nicolas Gianotti e pelo italiano Mattia Spoto por 6/0 6/4.”Queria agradecer a oportunidade de jogar com o Guegano. Chateado pela derrota hoje, mas eles jogaram demais, então parabenizo os dois e o treinador deles. Estou feliz com o resultado na semana em geral. Foi minha primeira vez jogando aqui, me senti muito acolhido pelo público, energia maravilhosa e minha primeira com o Guegano, foi muito bom. Agora trabalharei mais para o restante do ano”, destacou Allan.