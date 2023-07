Allan Oliveira e André Baran conquistam o Ouro na Dupla Masculina nos Jogos Sul-Americanos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 16:25 Compartilhe

Allan Oliveira, 10º do mundo, natural de Santos (SP), que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, conquistou, nesta terça-feira, a medalha de Ouro na Dupla Masculina nos Jogos Sul-Americanos de Praia, que estão sendo realizados em Santa Marta, na Colômbia.

O santista e o catarinense André Baran, terceiro do mundo, derrotaram a dupla cabeça de chave 2 dos venezuelanos Ramon Guedez e Carlos Vigon por 2 sets a 0 com parciais de 6/0 6/3. Esta é a primeira conquista de Allan vestindo a camisa da Seleção Brasileira. No ano passado ele havia sido vice-campeão mundial com o time no Mundial disputado no Rio de Janeiro.

“Foi um bom trabalho que fizemos juntos desde o começo, com a cabeça forte. Fazia muito calor, então precisamos aproveitar as oportunidades. Estou muito contente e grato a Deus por representar o Brasil e vencer o título. Como diz o Baran, desistir não é opção”, declarou o atleta treinado por Adolfo Januário, o Dodo, e que é patrocinado pela FILA, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Instituto Rauen.

“Muito feliz com mais essa medalha. Sabíamos que teríamos uma dupla muito difícil pela frente, tínhamos de estar fortes mentalmente, variando bastante o jogo. Eu e o Allan fizemos um grande trabalho juntos. E essa vitória é de toda a equipe que está aqui”, afirmou Baran, que tem o patrocínio da Havan, Praia Clube, Azambuja Mais, Qualicoco, Alto Giro, Grupo Urca, Oakley e Shark.

Allan Oliveira viaja direto para Parnu, na Estônia, onde disputa, a partir do dia 21, o Sand Series local com premiação de US$ 50 mil ao lado de Thales Santos, sétimo colocado. No fim do mês ele disputa o BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, ao lado do francês Mathieu Guegano, 11º do ranking.