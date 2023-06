!Alívio no Reffis! Pela primeira vez no ano, São Paulo tem boa evolução de lesionados e vive expectativa com mais atletas em transição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 7:21 Compartilhe

O São Paulo vive uma das situações mais tranquilas dos últimos dois anos no que diz respeito aos lesionados. Em 2022, o departamento médico foi um dos maiores pesadelos da temporada. Existiram partidas em que o clube do Morumbi tinha praticamente um time inteiro no departamento médico.

Pouco antes da final da Copa Sul-Americana, em 2022, o São Paulo chegou a ter dez atletas lesionados. No finalzinho da temporada, no duelo contra o Goiás, chegou a 13 desfalques.

Neste ano, na 12ª rodada do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, e contra o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor foi a campo com 13 jogadores lesionados. O menor número de lesionados foi na segunda rodada do Paulistão, contra a Ferroviária, com quatro.

A última vez que o São Paulo teve menos de 8 desfalques por lesão foi na 5ª rodada do Paulistão, quando não contou com 7 atletas lesionados diante do Corinthians. Desde então, o Tricolor sempre teve oito ou mais jogadores lesionados. Em 10 ocasiões durante o ano, o Tricolor não contou com pelo menos 11 jogadores devido a lesões, ou seja, ficou sem ‘um time inteiro’ devido a problemas físicos.

Mas a Data Fifa foi positiva para o time. Durante a semana, houve várias evoluções. Embora Michel Araujo tenha se juntado à lista de lesionados, devido a um estiramento na panturrilha, Jandrei se recuperou da fratura na mão e outros atletas começaram o processo de transição física.

No caso, Welington e Talles Costa estão nesse processo. Moreira também está passando por esse período de transição. Os três, inclusive, participaram de parte do treinamento desta segunda-feira (19) juntamente com o restante do elenco. Igor Vinícius já havia iniciado sua transição em abril, enquanto Erison está se dedicando ao aprimoramento de sua forma física.

Desta forma, além de Michel Araujo, os únicos lesionados ‘de verdade’ são Giuliano Galoppo e Nahuel Ferraresi, que estão em processo de recuperação de cirurgia. Mesmo que o São Paulo talvez não conte com os jogadores que estão em transição já para esta quarta-feira (21), e nem com casos especiais como Pablo Maia (suspenso) e Arboleda (convocado), o número de desfalques devido a lesões mais graves será um dos menores do ano. Se considerarmos as últimas duas temporadas, a situação também segue a mesma premissa.

Se as lesões foram uma grande dor de cabeça para Rogério Ceni, com Dorival Júnior a situação parece estar mais controlada. Vale destacar que, sob o comando de Dorival, nenhum jogador precisou passar por cirurgia devido a lesões.

Veja a situação dos desfalques do São Paulo em 2023

5 lesionados vs Ituano – 1ª rodada do Paulistão

4 lesionados vs Ferroviária – 2ª rodada do Paulistão

5 lesionados vs Palmeiras – 3ª rodada do Paulistão

8 lesionados vs Portuguesa – 4ª rodada do Paulistão

7 lesionados vs Corinthians – 5ª rodada do Paulistão

9 lesionados vs Santo André – 6ª rodada do Paulistão

9 lesionados vs Red Bull Bragantino – 7ª rodada do Paulistão

11 lesionados vs Santos – 8ª rodada do Paulistão

12 lesionados vs Inter de Limeira – 9ª rodada do Paulistão

12 lesionados vs São Bento – 10ª rodada do Paulistão

12 lesionados vs São Bernardo – 11ª rodada do Paulistão

13 lesionados vs Botafogo-SP – 12ª rodada do Paulistão

9 lesionados vs Água Santa – Quartas de final do Paulistão

9 lesionados vs Tigre – 1ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana

9 lesionados vs Ituano – Terceira fase da Copa do Brasil

8 lesionados vs Botafogo – 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

9 lesionados vs Puerto Cabello – 2ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana

9 lesionados vs América-MG – 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

10 lesionados vs Ituano – Terceira fase da Copa do Brasil

10 lesionados vs Coritiba – 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

10 lesionados vs Tolima – 3ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana

9 lesionados vs Internacional – 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

10 lesionados vs Fortaleza – 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

10 lesionados vs Corinthians – 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

11 lesionados vs Sport – Oitavas de final da Copa do Brasil

12 lesionados vs Vasco da Gama – 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

13 lesionados vs Puerto Cabello – 4ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana

11 lesionados vs Goiás – 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

10 lesionados vs Sport – Oitavas de final da Copa do Brasil

11 lesionados vs Grêmio – 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

9 lesionados vs Tolima – 5ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana

9 lesionados vs Palmeiras – 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

