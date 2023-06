Algoz do Brasil na Copa do Mundo, goleiro croata Livaković se aproxima de clube italiano

A Fiorentina negocia a contratação do goleiro Dominik Livaković, de 28 anos, que atualmente defende o Dínamo de Zagreb. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, a Viola pretende fazer uma oferta ao clube croata no valor de 6 milhões de euros (cerca de R$31 milhões, na cotação atual).

Atual vice-campeã da Conference League, a Fiorentina deseja reforçar sua meta. O titular da posição é Pietro Terracciano, de 33 anos, e o reserva é Salvatore Sirigu, de 36. Livaković foi um dos destaques da seleção da Croácia, que terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo do Qatar.

