Algoz do Brasil na Copa de 1990 é acusado de abuso sexual na Argentina

27/06/2023 - 22:48

Autor do gol que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 1990, Claudio Caniggia foi acusado de abuso sexual na Argentina. A denúncia foi feita pela ex-esposa do ex-atacante, Mariana Nanis. Segundo o jornal “La Nación”, o argentino está proibido de tentar contato com a mulher.

A denúncia foi feita por Mariana em fevereiro de 2020 ao Ministério Público da Argentina. Em 2018, o ex-jogador teria forçado uma relação sexual com a mulher, mesmo após a ex-esposa ter dito que não queria. Caniggia foi processado e teve bens pessoais apreendidos.

Após a recusa da mulher, Caniggia teria ameaçado a mulher de morte, além de a ter xingado, depois de uma festa de casamento. A ex-esposa do argentino denunciou a suposta violência do ex-atacante, e falou que a situação estaria afetando os filhos do casal.

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990, por 1 a 0. Com assistência de Maradona, Caniggia marcou o gol que tirou o Brasil do torneio. Os hermanos foram vice-campeãs do torneio ao perderem para a Alemanha.

